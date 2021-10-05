Москва, 5 октября, 2021, 09:08 — ИА Регнум. Рекордно высокое атмосферное давление наблюдалось в Москве утром 5 октября. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

ИА REGNUM Осень

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Прежний рекорд был зарегистрирован 5 октября 2010 года — 763,2 мм ртутного столба. Теперь синоптики отметили, что в 3:00 мск на метеостанции ВДНХ барометры показали 765,6 мм ртутного столба.

«Ещё никогда в истории наблюдений за погодой в этот день, 5 октября, столбики барометров в столице не поднимались так высоко», — подчеркнули в центре погоды.

По словам специалистов, в течение дня ожидается повышение давления до 766−767 мм ртутного столба. Точное значение нового рекорда зафиксируют на исходе суток.

Такое давление превышает норму на 18−20 единиц. Более того, текущий рекорд — четвёртый подряд. Атмосферное давление будет высоким в Москве до конца рабочей недели, показания барометров начнут меняться в меньшую сторону в выходные дни.

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