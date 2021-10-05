Баку, 5 октября, 2021, 08:57 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 4 октября выявили 391 случай заражения коронавирусом по результатам проведения 4962 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 486 378 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 465 446 человек, в том числе 835 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 14 348 носителей коронавируса.

Всего в стране скончались 6584 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 11 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 712 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 8760 тестов. Выздоровевшими медики признали 1813 человек. Скончались 14 пациентов с диагнозом COVID-19.