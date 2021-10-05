Канберра, 5 октября, 2021, 09:02 — ИА Регнум. Австралия обогнала США по процентному соотношению привитого от COVID-19 населения первым компонентом вакцины. Об этом сообщила профессор Университета Мельбурна и декан медицинского факультета Нэнси Бэкстер 5 октября на странице в соцсети Twitter.

Вакцинация

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В частности, Бэкстер привела статистику, полученную с сайта Our World in Data, согласно которой по состоянию на 3 октября 66% австралийцев сделали первую прививку от COVID-19, в то время как аналогичная цифра в США составляет 64%. В то же время США опережают Австралию по процентному соотношению лиц, считающихся полностью привитыми от COVID-19 — 55% против 46%.

Она отметила, что страной-лидером является Португалия, где 88% получили первую дозу вакцины, а 85% — обе. За ней следуют Чили (81% и 74%) и Испания (81% и 78%).

Всего в мире первый компонент вакцины получили 46% населения Земли. 34% считаются полностью привитыми.