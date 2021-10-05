Сент-Пол, США, 5 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. «Миннесота Уайлд» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

Khl.ru Кирилл Капризов

В составе «Миннесоты» российский нападающий Кирилл Капризов забросил шайбу и отдал две результативные передачи, после которых забили Джаред Сперджен и Юнас Бродин.

У «Колорадо» единственную шайбу забросил Алекс Ньюхук.

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