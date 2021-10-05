Канберра, 5 октября, 2021, 08:55 — ИА Регнум. В Австралийской столичной территории за прошедшие сутки выявили 33 новых случая заражения коронавирусом. Из них 28 связаны с предыдущими цепочками заражения, и еще пять остаются в стадии расследования. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

(сс) qimono Вакцинация

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В свою очередь, выступая на пресс-конференции, глава столичного минздрава Рэйчел Стивен-Смит заявила, что вакцинация от COVID-19 будет обязательной для медицинских работников, работающих в больницах и медицинских учреждениях, отнесенных к ее ведомству.

Постановление означает, что медицинские работники Канберры должны будут седлать первую прививку к 29 октября, и вторую — к 1 декабря.

«Акцент будет сделан на тех сотрудниках, которые имеют самый высокий риск контакта с людьми, инфицированными коронавирусом», — отметила Стивен-Смит.