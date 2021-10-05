Мельбурн, Австралия, 5 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Пенитенциарная система австралийского штата Виктория не смогла противостоять коронавирусу во время шестого по счету локдауна в Мельбурне. В настоящее время, по крайней мере, 51 активный случай заражения был выявлен в шести тюрьмах. Об этом 5 октября сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тюрьма

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По данным пенитенциарной службы штата, по состоянию на 4 октября коронавирусом заразились 36 заключенных и 15 сотрудников. Посещения родственников и знакомых во всех тюрьмах Виктории приостановлено.

Отмечается, что доступ некоторых заключенных к пользованию платформы Zoom и телефонным аппаратам был ограничен, поскольку тюрьмы ограничивают передвижение внутри помещений.

Журналисты напоминают, что все тюрьмы Нового Южного Уэльса были закрыты для посещения еще в августе после вспышек COVID-19 в нескольких тюрьмах.