Берлин, 5 октября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. Ситуация с высокой ценой на газ в Европе не связана с Россией. Об этом 5 октября заявил глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

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«Все занимались спекуляциями на тему того, что цены на газ упадут, и ждали, когда это произойдет, чтобы продолжить закупку газа. Это, конечно же, не сработало», — пояснил он в беседе с РБК.

«Но ситуация связана не с русскими, а с теми, кто формирует газовую политику здесь, в Германии», — отметил Эрнст.

Он также добавил, что если поставки газа продолжатся и газохранилища будут вновь наполнены, то стоимость этого вида топлива может снизиться. По информации главы комитета, обещанный Россией газ дошёл до ФРГ, как, вероятно, и до других европейских стран.

Эрнст также подчеркнул, что в Германии ожидают продолжения поставок газа как из России, так и из других стран.

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Напомним, ранее представитель министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унград заявила, что российская сторона в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо в Европе связан с различными факторами. В их числе — развитие мировой конъюнктуры, а также пожары в Сибири.

Как сообщало ИА REGNUM, стремительный рост стоимости голубого топлива начался с 10 сентября, когда цена на газ достигла 710 долларов за тысячу кубометров. 14 сентября цена газа в Европе побила новый рекорд и превысила $800 за 1 тыс. кубометров. Уже к 4 октября в ходе торгов цена на газ в Европе обновила очередной исторический максимум, превысив $1200 за 1 тыс. куб. м.