Менло-Парк, США, 5 октября, 2021, 08:54 — ИА Регнум. Работа приложения Instagram, предназначенного для обмена фотографиями и видеозаписями, постепенно восстанавливается после глобального сбоя. Сообщение об этом опубликовано на странице приложения в Twitter.

Pexels.com Instagram

«Instagram теперь медленно, но верно возвращается, спасибо, что вы с нами, и извините за ожидание!» — говорится в сообщении.

Ранее администрация сервиса, которым с 2012 года владеет американская компания Facebook, сообщила о неполадках и попросила пользователей «потерпеть». Отмечалось, что специалисты исправляют ситуацию.

Как сообщало ИА REGNUM, масштабный сбой в работе ряда интернет-сервисов, включая соцсети и мессенджеры Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, произошёл 4 октября. В Facebook неполадки связали с конфигурационными изменениями в магистральных маршрутизаторах.

Читайте также: Каскадный эффект: Facebook объяснила причины масштабного сбоя