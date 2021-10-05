Загреб, 5 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Акции протеста медицинских работников против введения в Хорватии обязательных сертификатов о вакцинации от COVID-19 прошли в нескольких больницах хорватской столицы Загреба, 4 октября передал телеканал HRT.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Хорватии

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Протестующие пообещали продолжать акции протеста. Вместе с тем хорватские власти объявили, что будут в соответствии законодательством реагировать на несанкционированные собрания и нарушение общественного порядка.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября Национальный штаб гражданской защиты Хорватии предупредил, что все медицинские работники страны должны с 4 октября получить сертификат о прививках против коронавирусной инфекции для допуска к своим рабочим местам.