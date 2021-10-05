Кишинёв, 5 октября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 4 октября выявили 1078 случаев заражения коронавирусом в ходе 7246 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 298 310 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 281 647 человек, в том числе 893 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1820 пациентов с COVID-19, из которых 148 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6877 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 25 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 560 случаев заражения коронавирусом в результате проведения 4314 тестов. Выздоровевшими врачи признали 463 человека, скончались 23 пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Молдавии с 1 октября действуют новые карантинные правила. В населённых пунктах каждую неделю в зависимости от числа выявленных случаев устанавливают цветовой код уровня эпидемиологической опасности. В зависимости от этого вводятся ограничения.