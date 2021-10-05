Буэнос-Айрес, 5 октября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 900 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает минздрав страны.

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По информации ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 981 заразившегося SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 5 260 719.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 38 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 115 283.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 52 880 909 человек прошли вакцинацию от нового заболевания, из которых 23 026 410 получили обе дозы вакцины.

Отметим, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено 386 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.