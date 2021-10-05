Москва, 5 октября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Жители России могут стать жертвой новой уловки телефонных мошенников. Так, если ранее злоумышленники представлялись сотрудниками служб безопасности банков, работниками социальных служб, пенсионного фонда или полиции, то теперь они пытаются обмануть граждан с помощью аудиоробота и тонального набора цифр. Об этом сообщил эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Дмитрий Галов.

Epp.genproc.gov.ru Телефон мошенник

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Схема обмана простая: потенциальной жертве звонит робот и сообщает, что номер телефона или его банковского счёта был изменён. Затем он предлагает перейти в тоновый набор и нажать на определённую кнопку, если «изменение было совершено по ошибке». После этого человека соединяют с «техническим специалистом», который является мошенником.

А уже потом, как уточнил в беседе с РИА Новости Дмитрий Галов, мошенники обманывают жертву уже с помощью методов социальной инженерии, убеждая её сообщить «оператору» конфиденциальную информацию, а затем воруют деньги с электронного счета в банке.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, жертвой телефонных мошенников, теряя деньги или имущество, становился каждый шестой житель России (16%). Каждый девятый пострадал от мошенников один раз, каждый двадцатый — несколько раз. Никогда не сталкивались с подозрительными телефонными звонками лишь 12%.