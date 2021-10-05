Бразилиа, 5 октября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 10,4 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает минздрав страны.

Governo do Estado de São Paulo Лаборатория по исследованию на коронавирус в Бразилии

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По данным ведомства, за последние 24 часа в стране выявили 10 425 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 21 468 121.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 204 пациента и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 598 152.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 21 478 546 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 9004 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.