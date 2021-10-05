Сеул, 5 октября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В Южной Корее за минувшие сутки выявили 1575 случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 октября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Согласно опубликованным данным, 1557 случаев заражения локальные, ещё 18 случаев — завозные. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 321 352.

Сокращение числа новых случаев инфицирования, которое наблюдается второй день подряд, представители органов здравоохранения связывают исключительно с сокращением объёмов тестирования на коронавирус в выходные дни.

Число жертв пандемии в стране увеличилось на одиннадцать человек — до 2524 человек. Уровень смертности составил 0,79%.

4 октября в Южной Корее были выписаны из стационаров и освобождены от режима карантина 1528 человек. Число выздоровевших в стране увеличилось до 284 197.