Каракас, 5 октября, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Граница Венесуэлы с Колумбией будет частично открыта для совершения торговых операций с 5 октября, заявила венесуэльский исполнительный вице-президент Дельси Родригес в ходе пресс-конференции.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

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По ее словам, речь идет об участке границы, примыкающем к штату Тачира. Родригес отметила, что в связи с открытием власти Венесуэлы примут дополнительные меры безопасности для предотвращения вспышек коронавирусной инфекции.

Она рассказала, что будет осуществляться дезинфекция автомобилей и товаров, а с лиц, участвующих в торговом обмене, потребуют сертификат о вакцинации против COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября издание Prensa Latina распространило информацию о том, что власти Аргентины вновь открыли границы соседними странами, включая Бразилию и Чили.