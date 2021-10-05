Сан-Паулу, Бразилия, 5 октября, 2021, 07:34 — ИА Регнум. Мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес 4 октября заявил, что уличные карнавальные шествия и гулянья в самом населённом городе страны в 2022 году пройдут без санитарно-эпидемиологических ограничений благодаря массовой вакцинации горожан от COVID-19. Об этом сообщает портал G1.

(сс) nateClicks Бразильский карнавал

мэр Сан-Паулу Рикарду Нунес «Если вы продолжите в том же духе, что и сейчас, когда число вакцинированных растёт, а смертность падает, будет карнавал… Это будет самый большой уличный карнавал, по нашим оценкам, 15 млн человек».

Отмечается, что в настоящее время по данным муниципального департамента здравоохранения в мегаполисе с населением 12,3 млн человек полностью привились от COVID-19 82% жителей.

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Напомним, что в 2020 году в карнавалах в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу участвовало, соответственно, порядка 7 и 15 млн человек. В 2021 году из-за пандемии коронавируса карнавалы в Бразилии отменили.

Как сообщало ИА REGNUM, в бразильском городе Рио-де-Жанейро открыли памятник начальнику первой русской экспедиции в Антарктиду в 1819—1821 годах Фаддею Беллинсгаузену.

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