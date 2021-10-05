Новосибирск, 5 октября, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Работники образования сегодня, 5 октября, отмечают профессиональный праздник — День учителя. В нашей стране к учительскому труду всегда относились с большим почётом, отмечают в сибирском полпредстве.

Алексей Колчин ИА REGNUM Учитель в классе

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«Быть педагогом — это не только ответственная работа, требующая высокого мастерства и профессионального опыта, это подлинное призвание и особая жизненная философия неравнодушного человека. Настоящий учитель вкладывает душу в своих подопечных и к каждому умеет найти подход, помогает раскрыть творческие способности и таланты, — говорится в поздравлении на сайте полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе. — Повышение качества и доступности российского образования является одним из главных государственных приоритетов, и сегодня перед органами региональной власти стоят серьёзные задачи в этой сфере».

Среди ключевых направлений названы разработка и внедрение новых эффективных методик обучения и воспитания, активное применение в образовательном процессе современных технологий, прежде всего, цифровых возможностей.

«Важной задачей остаётся работа по укреплению престижа педагогической профессии, меры поддержки молодым учителям, обеспечение социальных гарантий для работников образования. С совершенствованием образовательной системы возрастают требования к квалификации педагога. Помимо основных обязанностей — донести до учащихся содержание учебного материала и проверить усвоение полученных знаний, современный учитель наравне с родителями несёт ответственность за воспитание детей, их гармоническое развитие, формирование социальной и культурной идентичности, принимает непосредственное участие в создании облика молодого поколения и будущего России», — считают в полпредстве.