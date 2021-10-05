Кито, 5 октября, 2021, 06:40 — ИА Регнум. Контрольная комиссия Национального собрания Эквадора запросила у президента страны Гильермо Лассо информацию и документы, которые касаются его причастности к компаниям, трастам и фондам, которые упоминаются в «досье Пандоры». Об этом в своём блоге рассказал глава контрольной комиссии парламента Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

(сс) Yamil Salinas Martínez Флаг Эквадора

«Пожалуйста, сообщите с документацией, если у вас в настоящее время есть какие-либо деловые, финансовые или трудовые отношения с трастами, компаниями и фондами, упомянутыми в отчете о расследовании», — говорится в тексте запроса на имя эквадорского лидера.

По словам Вильявисенсио, расследованию будут подлежать не только документы из «досье Пандоры», но и причастность экс-чиновников к «Панамским документам».