Москва, 5 октября, 2021, 05:44 — ИА Регнум. Во вторник, 5 октября, в Москве будет переменная облачность, без осадков, температура воздуха +9… +11 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Осень

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В ночь на 6 октября в Москве также сохранится переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +1… +3 °C.

Ветер днём слабый, ночью юго-восточный 2−7 м/с. Атмосферное давление 767 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +7… +12 °C днём и −2… +3 °C ночью.

В среду, 6 октября, днём в столице ожидается +10… +12 °C, по области +8… +13 °C, переменная облачность, без осадков. Ночью в регионе ожидается −5… +0 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Чувашии в ближайшие дни ожидается понижение температуры воздуха.