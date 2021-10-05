Глава WhatsApp заявил о полном восстановлении сервиса после сбоя
Вашингтон, 5 октября, 2021, 05:24 — ИА Регнум. Работоспособность мессенджера WhatsApp полностью восстановлена после произошедшего ранее масштабного сбоя. Об этом генеральный директор компании Уилл Кэткарт 5 октября сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По его словам, то что люди не могли использовать мессенджер для общения со своими друзьями, семьями, предприятиями, общественными группами и т. д. является «унизительным напоминанием о том, насколько люди и организации каждый день полагаются на наше приложение».
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Глава WhatsApp также поблагодарил тех, «кто упорно трудился» над возвращением сервису работоспособности.
Как сообщало ИА REGNUM, извинения пользователям за глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров принёс глава компании Facebook Марк Цукерберг.
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