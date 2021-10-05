Москва, 5 октября, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов с Днём учителей. Об этом 5 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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Сергей Шойгу Уважаемые товарищи! Сердечно поздравляю вас с Днём учителя! … Спасибо вам за ваш нелёгкий и ответственный труд, крепкого вам здоровья, счастья и творческих успехов.

По словам главы военного ведомства, профессия педагога является одной «из самых сложных и важных профессий, где необходима самоотдача и постоянная работа над собой». А личные качества и собственный пример «помогают раскрывать способности учеников, воспитывать истинных патриотов нашего Отечества».

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Шойгу подчеркнул высокий уровень и слаженность работы педагогических коллективов образовательных организаций Минобороны, позволяющие слушателям, курсантам, кадетам, суворовцам, нахимовцам и воспитанницам неизменно показывать высокие результаты в учёбе, а также завоёвывать призовые места на олимпиадах и конкурсах.

«Уверен, что наши совместные усилия помогут молодым людям вырасти достойными гражданами России — с высокими нравственными установками, потребностью самореализоваться и быть полезным своей стране», — подчеркнул Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, первыми в России День учителя начали праздновать на Камчатке.