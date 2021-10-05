Москва, 5 октября, 2021, 04:31 — ИА Регнум. В России планируют ввести единую систему оплаты труда педагогических работников в детских садах и школах, написала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в статье, опубликованной 5 октября в «Российской газете».

ИА REGNUM Педагоги

«В настоящее время готовится постановление правительства, которое установит общие требования к оплате труда педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций. Пилотный проект планируется запустить в шести регионах», — сказала она.

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Матвиенко напомнила, что с инициативой введения требований выступил Совет Федерации. Верхняя палата российского парламента направила обращение к правительству России с рекомендацией выработать единую систему для оплаты труда, эту инициативу поддержал президент России Владимир Путин.