Хабаровск, 5 октября, 2021, 04:46 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поздравил педагогов с профессиональным праздником — Днём учителя, сообщили 5 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Дегтярев

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«Труд учителя — один из самых благородных и творческих, в то же время один из самых трудных и ответственных. Вы даете детям знания, учите их принимать самостоятельные решения, помогаете раскрыть способности, найти призвание, выбрать жизненный путь.

Педагоги Хабаровского края — настоящие профессионалы. Вы осваиваете и внедряете в практику инновации, постоянно повышаете квалификацию и подтверждаете свое мастерство на региональных и всероссийских конкурсах.

Особо хочу поблагодарить ветеранов педагогического труда, которые продолжают работать, передавать свой богатый опыт молодым коллегам», — сказал Дегтярев.

Губернатор добавил, что власти региона делают всё для того, чтобы труд учителей был комфортным — строятся и ремонтируются школы, закупается новое оборудование, оказываются меры социальной поддержки молодым учителям.

«Благодарю вас, уважаемые учителя, за ваш труд, мудрость и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия! Пусть не покидают вас энтузиазм и увлеченность своим делом, стремление учить и учиться», — пожелал Михаил Дегтярёв.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов с Днём учителей, отметив, что это тяжёлый, но бесконечно интересный труд, который вознаграждается победами учеников, их желанием учиться, улыбками и радостью достижений.