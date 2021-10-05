Магадан, 5 октября, 2021, 03:53 — ИА Регнум. Губернатор Магаданской области Сергей Носов 5 октября поздравил педагогическое сообщество с профессиональным праздником — Днём учителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Колымы.

Иван Шилов ИА REGNUM Букет для учителя

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«Ваш почётный, подвижнический труд несёт благородную миссию — воспитание молодого поколения колымчан. Вы щедро делитесь с учениками своими знаниями, учите быть отзывчивыми и порядочными, растите патриотов с активной жизненной позицией, юных людей с тягой к науке и открытиям. С теплотой мы вспоминаем добрые слова и напутствия наших учителей, которые помогают нам на протяжении всей жизни.

В этот день особые слова благодарности мы говорим тем, кто посвятил свою жизнь детям. Многие из вас продолжают трудиться, являясь наставниками для молодых педагогов, образцом высочайшей квалификации, нравственности и верности своему призванию. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго», — обратился к учителям Сергей Носов.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Чукотки Роман Копин поздравил педагогов с Днём учителя, отметив, что это тяжёлый, но бесконечно интересный труд, который вознаграждается победами учеников, их желанием учиться, улыбками и радостью достижений.