Кабул, 5 октября, 2021, 03:29 — ИА Регнум. 34 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на ключевые государственные должности, в том числе одну министерскую, утвердило временное правительство Афганистана. Об этом 5 октября сообщил представитель радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заместителя министра информации и культуры Забихулла Муджахид в своём Twitter.

Афганистан

Отмечается, что на каждый из утверждённых постов назначены талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), носящие религиозные титулы. Это четыре чтеца Корана (кари), 16 священнослужителей, окончивших медресе (муллы) и 14 мулл, получивших специальное образование.

Представители радикального движения были назначены руководителями региональных администраций, либо их заместителями. Один из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мулла Абдул Маджид Ахунд, был назначен на пост министра по делам мучеников и инвалидов. Мавлави Абдул Кабир занял должность заместителя главы кабинета министров по политическим вопросам. Мавлави Мати уль-Хакк стал главой афганского общества Красного Полумесяца, его заместителем стал мулла Нуруддин Тураби, один из основателей радикального движения.

Практически все 34 новых чиновника являются представителями этнических пуштунов, самой многочисленной этнической группы в Афганистане.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.