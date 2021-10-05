Вашингтон, 5 октября, 2021, 03:22 — ИА Регнум. Обращения по поводу нестабильной работы почтовой службы Outlook, принадлежащей американской компании Microsoft, поступают от интернет-пользователей в США 4 октября. Об этом сообщает специализированный сайт Downdetector.

Иван Шилов ИА REGNUM Интернет-пользователь

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Кроме того, подобные жалобы поступают и от жителей Великобритании и Австралии. Большинство сообщений (63%) связано с проблемами с доступом к сайту Outlook, а 21% и 16% пользователей жалуются соответственно на трудности при заходе в свои учетные записи и неудачное соединение с сервером.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в США зафиксирован сбой в работе социальной сети Snapchat.