Вашингтон, 5 октября, 2021, 03:02 — ИА Регнум. Извинения пользователям за глобальный сбой в работе социальных сетей и мессенджеров принёс глава компании Facebook Марк Цукерберг. Соответствующее заявление было опубликовано 5 октября на личной странице Цукерберга в соцсети Facebook.

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Цукерберг сообщил о восстановлении работы социальных сетей и мессенджеров и принёс извинения за масштабный сбой.

«Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши услуги, чтобы оставаться на связи с близкими вам людьми», — написал глава Facebook в одноимённой социальной сети.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger и ряд других приложений, которыми владеет компания, стали недоступны для пользователей по всему миру почти на семь часов. Отключение популярных интернет-сервисов стало самым продолжительным из всех, наблюдавшихся ранее. Кроме соцсетей и мессенджеров, принадлежащих Facebook, неполадки отмечались в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден назвал «таинственным» отключение социальных сетей Facebook и Instagram.