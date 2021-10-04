Москва, 5 октября, 2021, 02:50 — ИА Регнум. «Таинственным» назвал отключение социальных сетей Facebook и Instagram 4 октября бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдвард Сноуден

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Вместе с тем он подчеркнул, что из-за произошедшего «мир на один день стал более здоровым местом».

Как сообщало ИА REGNUM, зафиксированный 4 октября сбой в работе социальной сети Facebook стал самым масштабным за всю историю существования сервиса. Пользователи соцсети отправили более 10,6 млн сообщений о проблемах в ее работе.