Урумчи, Китай, , 02:42 — REGNUM Законодательный орган китайского Синьцзяна назначил нового врио главы автономного района, сообщает агентство Синьхуа.

Синьцзян Иван Шилов © ИА REGNUM

Эркин Тунияз был назначен 30 сентября исполняющим обязанности председателя регионального правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Решение было принято на заседании постоянного комитета законодательного собрания автономного района.

29-я сессия Постоянного комитета Собрания народных представителей Синьцзян-Уйгурского автономного района 13-го созыва также приняла отставку Шохрата Закира с поста председателя.