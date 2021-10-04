Вашингтон, 5 октября, 2021, 02:33 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Snapchat в США столкнулись со сбоем в ее работе, 4 октября сообщается на сайте Downdetector, который специализируется на работе популярных интернет-ресурсов.

AdamPrzezdziek Snapchat

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Около 60% обращений касаются проблем с открытием приложения, а 26% — неудачных соединений с сервером. Еще 13% жалоб связаны с затруднениями при входе в учетную запись.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по всему миру были зафиксированы перебои в работе социальной сети Tinder и других крупнейших интернет-сервисов. Глобальный сбой начался с соцсети Facebook.