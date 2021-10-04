Вашингтон, 5 октября, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Глобальный сбой в работе социальной сети Facebook стал самым масштабным за всю историю её существования. Об этом 5 октября сообщает портал Downdetector, отслеживающий функционирование популярных интернет-ресурсов.

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Уточняется, что отключение Facebook стало крупнейшим за всю историю работы портала. Со всего мира поступило более 10,6 млн сообщений о проблемах в работе соцсети. В 2019 году сбой в работе Facebook наблюдался лишь около часа. Первые сообщения о проблемах в работе Facebook стали поступать 4 октября около18:30 мск.

Масштабный сбой продолжался около семи часов, до сих пор работа социальной сети не восстановлена полностью. Кроме того, неполадки наблюдаются и в работе Netflix, Zoom, Viber, YouTube и Tinder.

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