Вашингтон, 5 октября, 2021, 01:56 — ИА Регнум. Трудности при пользовании услугами трех крупнейших американских мобильных операторов AT&T, Verizone и T-Mobile испытают клиенты этих компаний в США, 4 октября сообщил на специализированный сайт Downdetector.

Цитата из х/ф «Телесеть». Реж. Сидней Люмет. 1976. США «Я зол как чёрт»

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Все три организации помещены в «красную зону» мониторинг-сервиса.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября ранее российские операторы связи «Билайн», «Мегафон», МТС и Tele2 объявили, что работают в штатном режиме на фоне глобального сбоя, затронувшего крупнейшие мировые интернет-ресурсы.