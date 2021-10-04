Вашингтон, 5 октября, 2021, 01:22 — ИА Регнум. Неполадки в работе социальной сети Twitter, которые наблюдались 4 октября по всему миру, устранены. Об этом говорится в заявлении одноименной американской компании, владеющей сервисом микроблогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

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В сообщении отмечается, что проблемы были связаны с наплывом пользователей, решивших применить Twitter после неполадок в другой соцсети — Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о сбоях в работе почтовой службы Gmail и видеохостинга YouTube.