Вашингтон, 5 октября, 2021, 01:17 — ИА Регнум. Сбои в работе онлайн-видеохостинга YouTube отмечают пользователи по всему миру. Об этом 5 октября сообщает мониторинговый портал Downdetector, отслеживающий сбои и отключения самых популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM YouTube

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Из-за резко возросшего количества жалоб YouTube находится в красной зоне мониторингового сервиса. Неполадки в работе видеохостинга пользователи начали замечать около 19:00 мск.

Чаще других разного рода проблемы в работе YouTube фиксируют жители крупных городов в Евросоюзе, а также в России. Большая часть пользователей испытывает проблемы с доступом к видеохостингу (47%), ещё 37% пользователей указали на сбои в работе приложения (34%).

Ранее ИА REGNUM сообщало о глобальном сбое в работе Facebook, Instagram и WhatsApp, а также Telegram, Twitter, Google и TikTok.

Также отмечались проблемы с работой видеохостинга Netflix и сервиса видеоконференций Zoom.