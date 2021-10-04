Тирана, 5 октября, 2021, 01:15 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Албании 3 октября сообщили о том, что с 11 октября 2011 года для посещения занятий студенты должны в обязательном порядке предоставить сертификат о вакцинации от коронавируса.

Студент

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, тем студентам, у которых нет сертификата о вакцинации, предложат привиться прямо в университетах. Непривитые студенты не будут допускаться до занятий в удаленном режиме и смогут потерять учебный год.

Всего в Албании студентами являются 120 тысяч студентов, в возрастной группе от 18 до 30 лет привито примерно 34% населения Албании.