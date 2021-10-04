Вашингтон, 5 октября, 2021, 00:58 — ИА Регнум. Сбои в работе Netflix и Zoom отметили пользователи в ряде стран мира. Об этом 5 октября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

(сс) Stock Catalog Netflix

Следите за развитием событий в трансляции: «Глобальный сбой в работе мессенджеров и соцсетей — все новости»

Для обоих компаний количество обращений по поводу сбоев резко возросло в последние два часа. Пользователи Zoom жалуются на проблемы с подключением сервера (35%), проблемы со входом в приложение (35%), у 29% возникли трудности с подсоединением к конференции.

У пользователей Netflix больше всего проблем возникло с видеотрансляцией (40%).

Напомним, глобальный сбой в работе крупнейших онлайн-сервисов, в том числе Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, Google и TikTok начался 4 октября. Первые сообщения о неполадках в работе сервисов появились около 18:30 мск.

Ранее ИА REGNUM сообщало о неполадках в работе одной из крупнейших в США кредитных организаций Bank of America.