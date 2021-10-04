Нью-Йорк, США, 5 октября, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 4 октября снижением на фоне глобального сбоя в работе социальных сетей и ряда банков. Больше других потерял Nasdaq.

Patriot-news.info Падение акций

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones снизился на 323,54 пункта (0,94%), до уровня 34 002,92 пункта. S&P 500 подешевел на 56,58 пункта (1,30%), опустившись до уровня 4300,46 пункта. Nasdaq к завершению дня потерял 311,06 пункта (2,14%), снизившись до уровня 14 255,48 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,73 (2,28%), до уровня $77,61 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, биржевая стоимость акций ведущих американских IT-компаний падает из-за глобального сбоя в соцсетях.

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