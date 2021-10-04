Вашингтон, 5 октября, 2021, 00:44 — ИА Регнум. Неполадки в функционировании социальной сети Tinder фиксируются по всему миру, 4 октября сообщил сайт Downdetector, отслеживающий работу крупнейших интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пользователь интернета

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Согласно информации портала, за последние часы количество обращений от пользователей резко возросло и приложение переместилось из «желтой зоны» мониторинга в «красную».

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в США, Канаде, Великобритании, Франции был зафиксирован сбой в работе сервиса микроблогов Twitter.