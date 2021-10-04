Вашингтон, 5 октября, 2021, 00:38 — ИА Регнум. Сбои в работе одного из крупнейших кредитных учреждений США Bank of America, отмечают пользователи. Об этом 5 октября можно узнать из данных мониторингового сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Bank of America

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Количество обращений, связанных с работой сервиса, резко возросло за последний час. Из общего числа пользователей 49% указали на проблемы с выполнением операций на сайте банка, у 32% наблюдаются сбои в работе мобильного приложения банка, еще у 20% проблемы с авторизацией.

Масштабный сбой наблюдается в работе сайтов и приложений по всему миру. Пользователи популярных соцсетей Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter уже несколько часов испытывают проблемы с заходом в аккаунт.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбое в работе почтовой службы Gmail, принадлежащей американской компании Google.