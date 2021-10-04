В работе почтовой службы Gmail в США произошел сбой
Вашингтон, 5 октября, 2021, 00:20 — ИА Регнум. Сбой в работе почтовой службы Gmail, принадлежащего американской компании Google, ощутили пользователи в США. Об этом 4 октября сообщил специализированный сайт Downdetector.
Иван Шилов ИА REGNUM
Интернет-пользователь
Больше всего жалоб (56%) касается проблем с доступом к интернет-странице электронной почты. Кроме того, 26% пользователей столкнулись с трудностями при соединении с сервером, а еще 18% — не могут получить сообщения.
Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября по всему миру были зафиксированы неполадки в работе крупнейших онлайн-сервисов, включая Telegram, Amazon, TikTok, Facebook и Google.