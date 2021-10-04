Специалисты Facebook хотят вручную перезапустить серверы
Вашингтон, 4 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. Группа специалистов Facebook попытается вручную перезапустить серверы компании, пишет 4 октября The New York Times.
Victorgrigas
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Для этого команда отправилась в штат Калифорния в один из своих центров обработки данных.
Комментируя проблемы с Facebook, главный технолог компании Майк Шрепфер заявил, что произошёл сбой сервисов.