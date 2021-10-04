Приштина, Сербия, 4 октября, 2021, 23:34 — ИА Регнум. По данным Института общественного здравоохранения Косово, в результате исследования 1515 образцов 4 октября в крае выявили семь носителей коронавируса. 119 человек признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

(сс) Adlum Ramadani Приштина

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Всего в Косово с начала пандемии выявили около 160 тыс. случаев заражения, не считая сербское население края, 155 194 пациента уже здоровы, около трех тысяч человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, один из них — за последние сутки.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения коронавирусом в Косово вновь снижается и составляет 2044. Обе дозы вакцины от COVID-19 получили 567 280 жителей Косово, всего произведено 1 379 793 инъекции вакцины.