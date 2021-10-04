Москва, 4 октября, 2021, 23:27 — ИА Регнум. «Спартак» не сможет рассчитывать на 24-летнего аргентинского форварда Эсекьеля Понсе в ближайшие три месяца. Футболист перенес операция на колене. Об этом 4 октября сообщила пресс-служба «красно-белых».

Андрей Пронин ИА REGNUM Эсекиэль Понсе

Понсе получил повреждение 30 сентября в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2021/22 с «Наполи» (2:3) после столкновения с защитником неаполитанской команды Костасом Маноласом.

В текущем сезоне Понсе принял участие в одиннадцати матчах «Спартака» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.