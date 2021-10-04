Москва, , 23:25 — REGNUM Для России совершенно не актуальны идеи завоевания новых территорий, но актуальны угрозы экспансии других центров силы на её собственную территорию. Об этом 4 октября заявил кореспонденту ИА REGNUM востоковед, автор телеграмм-канала «Русский ориенталист» Игорь Димитриев.

Великий Туран

«Для России сейчас на повестке дня стоит не оккупация турецких территорий, а претензии Великого Турана на тюркский пояс самой России», — заявил эксперт.

«Под ура-патриотичными и шапкозакидательскими лозунгами можно просмотреть то, что происходит здесь и сейчас», — подчеркнул политолог.

«Ситуация за последние двести лет сильно изменилась, и теперь Россия не представляет такой онтологической опасности для Турции», — заключил Димитриев.

Напомним, что многими публицистами и экспертами политика нынешней Анкары воспринимается как «неоосманизм» и «неопантюркизм», в рамках которых предполагается экспансия Турции в страны Закавказья, Среднюю Азию, российские регионы, на Ближний Восток и в Африку.