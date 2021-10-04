Вашингтон, 4 октября, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Сбой в работе Twitter зафиксирован в ряде стран, свидетельствуют 4 октября данные мониторингового портала Downdetector.

Twitter

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Наблюдаются проблемы у пользователей в США, Канаде, Великобритании, Франции. Российские пользователи на сбои не жалуются.

Сбои наблюдаются в работе мобильного приложения соцсети и самого сайте. Кроме того, ответы на твиты прогружаются не у всех.