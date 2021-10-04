Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Пропускная система офиса Facebook полностью отказала на фоне сбоя в работе интернет-площадок компании, пишет 4 октября The New York Times.

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В результате сотрудники компании не могут попасть на работу и начать ликвидацию последствий произошедшего сегодня сбоя. Также они пока не могут оценить масштабов последствий сбоя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбой произошёл не только в работе соцсети Facebook, но и в WhatsApp и в Instagram, а также в приложениях, напрямую не связанных с компанией Марка Цукерберга.