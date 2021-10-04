Вашингтон, 4 октября, 2021, 22:38 — ИА Регнум. Повторный иск Федеральной торговой комиссии к компании Facebook по поводу нарушения антимонопольного законодательства, который был сегодня, 4 октября, подан в суд, мог стать причиной глобального сбоя в работе соцсети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Об этом сообщает телеграм-канал Proeconomics. Он напоминает, что во главе FTC находится представитель крайне левого крыла Демократической партии США Лина Хан, в своё время специализировавшейся на изучении неомарксизма и творчества видной предствительницы «Франуфуртской школы» Ханны Арендт.

Отмечается также, что Хан является противником Силиконовой индустрии и что она намерена «раздробить таких монополистов, как Facebook и Google».

Обладая этой информацией, Facebook пытался избежать столкновений с Хан, и в июле просил суд запретить ей вести антимонопольные расследования в отношении компании. Об этом же просил и Amazon, к которому FTC также предъявила претензии.

Напомним, FTC обвиняет Facebook в монопольном положении на рынке из-за контроля компании над соцсетями Facebook и Instagram. Торговая комиссия обвиняет владельца Facebook Марка Цукерберга в том, что он исповедует принцип «купи или закопай»: «лучше покупать, чем конкурировать». Имеется в виду покупка компаний, которые представляют собой конкурентные угрозы.