Вашингтон, 5 октября, 2021, 07:38 — ИА Регнум. В Нью-Йорке вступил закон об увольнении невакцинированных учителей и сотрудников государственных школ. Подобные мандаты сейчас распространяются по всей стране, сообщает 4 октября Associated Press.

Метро Нью-Йорка

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Мэр штата Билл де Блазио заявил, что по состоянию на утро понедельника 95% из примерно 148 тыс. сотрудников государственных школ города получили хотя бы одну дозу вакцины, включая 96% учителей и 99% директоров.

Напомним, что ранее группа преподавателей государственных школ Нью-Йорка обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать городской мандат на вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, штат Флорида оштрафует компании за увольнение невакцинированных сотрудников.

Губернатор штата Рон ДеСантис утверждает, что требование об обязательной вакцинации для работников различных компаний является чрезмерным и посягает на личные права. Если государственное агентство пригрозит увольнением отказавшимся от вакцинации сотрудникам штата, то оно будет обязано выплатить штраф в $5 тыс.