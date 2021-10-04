Москва, 4 октября, 2021, 22:46 — ИА Регнум. На телеканале ТНТ вышел второй выпуск шоу «Игра» с участием популярных в России комиков. Пользователи Сети 4 октября активно обсуждают последний эпизод проекта.

Скриншот с YouTube Денис Дорохов и Александр Панекин

В финале шоу выступила команда «Камызяки», известная телезрителям по играм в «Высшей лиге» КВН. Во время выступления двое участников коллектива Денис Дорохов и Александр Панекин, изображавшие пару новобрачных, поцеловались.

Пользователи Twitter неоднозначно отреагировали на юмористический номер. Некоторые считают, что он является пропагандой ЛГБТ — другие же оценили шутку и смелость комиков.

«Пропаганда 100%. Пускай закрывают это дерьмо» — высказался Andrey.M.

«Ужас! И это смотрит молодежь! Шутки ниже пояса этому каналу прощаются, но открытая пропаганда — это слишком!» — считает Черенкова Ольга.

«Дорох — самый самоотверженный боец в юморе!» — прокомментировал astabass.

«Да, я согласна, это очень смело, особенно в нашей стране, может даже неоправданно смело, и очень неожиданно в формате номера. НО, как ни странно, теперь Дорох в моих глазах ещё больше мужик», — пишет Шестопалова.

Добавим, что, по данным издания «Подъём», депутат Госдумы Михаил Романов планирует обратиться в надзорные органы, так как он видит в номере «Камызяк» пропаганду ЛГБТ. «Показ такого ролика нарушает норму действующего законодательства. И конечно, надо исследовать и принять необходимые меры в отношении тех лиц, которые выпускали данный сюжет, потому что он пропагандирует нетрадиционные ценности», — считает Романов.