Москва, 4 октября, 2021, 22:17 — ИА Регнум. Авария Facebook может стать рекордной по времени, подобные сбои случались и у «Яндекса». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил специалист в сфере IT-технологий, генеральный директор «АйТи Фаундейшн» Юрий Тимофеев.

Vanvelthem Cédric Перепутье

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"В настоящий момент мы наблюдаем сетевую проблему, судя по всему, связанную с настройками сети. Ситуация очень напоминает ситуацию двухгодичной давности, когда продолжительное время не были доступны сервисы Facebook», — отметил Тимофеев.

От ошибок IT-гиганты не застрахованы, рассуждает эксперт.

«Опыт IT — гигантов, например, «Яндекса», у которого также случались подобные сбои, показывает, что многократное резервирование далеко не всегда помогает застраховаться от ошибок конфигурирования сети», — отметил Тимофеев.

Во всем мире наблюдается сбой в работе Google, YouTube, Twitter, TikTok, Telegram и других сервисов. Записи DNS, которые сообщают системам, как найти Facebook.com или Instagram.com, были удалены сегодня утром из таблиц глобальной маршрутизации.